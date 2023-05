'La Ruïna', pendent de determinar el propietari i 'El Kubo', pendent de data de desallotjament

L'advocat dels okupes ha demanat la suspensió del procediment i que es destini la finca a lloguer social. Una petició que ha desestimat la magistrada. L'advocat diu que Sareb no legitimada perquè no és única propietària. Sareb reconeix que té el 60% i la resta és d'altres dues societats. I argumenta que hi ha una situació de perillositat i d'alteració de l'ordre públic. Mentre que els okupes ho neguen. L'únic testimoni demanat, un responsable de mossos, ha ratificat que l'han desallotjat dues vegades i que es tracta d'una okupació ideològica. La Ruïna està ocupada des del 2019. El procediment per l'altra finca ocupada a la Bonanova, el Kubo, es va resoldre a favor de la Sareb per la no personació dels okupes. Només està pendent de fixar data pel llançament.