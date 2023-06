Ens endinsem en el rodatge de 'El 47'

L'any 1978 va segrestar un bus i el va passejar pel barri, per demostrar que allí també hi podia arribar el transport públic. Marcel Barrera dirigeix aquesta història protagonitzada per Eduard Fernàndez i Clara Segura. Torre Baró es va construir als anys seixanta pels veïns, immigrants que es feien ells mateixos les barraques. El segrest va canviar la vida d'aquests carrers.