Preocupació per l'increment de robatoris de catalitzadors

Hi ha bandes de lladres que s'han especialitzat últimament en robar catalitzadors, un element que porten els vehicles a motor per reduir l'emissió a l'atmofera de gasos tòxics i contaminants. Incorporen metalls preciosos i estranys com el paladi, el rodi i el platí que, tot i que en petita quantitat, poden significar un gran negoci.