Riure, una bona manera de millorar la salut

Ja sigui per un acudit o per una escena graciosa, està fora de tot dubte que riure és saludable i proporciona molts beneficis al cos, tant des del punt de vista físic com mentral. En l'àmbit corporal, millora la resposta immune, disminueix la glucosa en sang i redueix la pressió arterial. Mentre que a nivell bioquímic, fa que se segreguin endorfines, serotonina i dopamina, totes elles substàncies vinculades al benestar i la felicitat.