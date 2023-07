El primer pas per a unes vacances segures

Comprovar la pressió dels pneumàtics, el nivell de l'oli, els dipòsits dels líquids o la bateria. També revisar l'estat del frens o dels llums del vehicle són qüestions essencials per garantir un viatge segur per carretera. Una revisió bàsica al mecànic pot costar al voltant d'uns 100 euros i la tranquil·litat no té preu.