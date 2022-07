L'advocat general del tribunal de Luxemburg dona la raó al magistrat del Suprem Pablo Llarena. Conclou que Bèlgica es va extralimitar quan va denegar l'entrega de l'exconseller Lluís Puig.

Bèlgica no podia denegar l'extradició de Puig amb els arguments que el Tribunal Suprem no era competent per dictar l'euroordre i que a Espanya potser no tindria un judici amb garanties. La decisió marc que regula les ordres europees d'entrega no ho permet. I això val per a Puigdemont i la resta de líders independentistes fora d'Espanya.

Són les conclusions de l'advocat general del tribunal de la Unió Europea en resposta a la petició de Llarena perquè fixés criteri. L'advocat insisteix que cada estat és autònom. Que el principi de confiança mútua és la pedra angular del dret de la Unió. I també diu que, si no hi ha dades objectives i fiables que al país d'entrega no es respecten drets fonamentals, s'ha de produir l'entrega. A més, respon a Llarena que podrà dictar noves euroordres.

Aquestes conclusions no són vinculants, però en la immensa majoria de casos queden reflectides en sentència. S'espera que la gran sala dicti aquesta sentència passat l'estiu.