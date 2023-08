Núñez Feijóo i Pedro Sánchez no s'entenen per la investidura

Feijóo ha proposat al líder del PSOE que el deixi governar durant dos anys a canvi de 6 grans pactes d'estat i si no es compleixen, convocar eleccions. Els socialistes ho rebutgen de ple i acusen Feijóo de buscar només la seva supervivència. El líder del PP acusa Sánchez de vendre's als independentistes per mantenir-se al poder tot i que, li recorda, ha perdut les eleccions. La resta de reunions del PP per al a investidura de Feijóo encara estan per agendar.