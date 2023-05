La pagesia trasllada el seu neguit a la Comissió Europea

En aquest camp acaben de tallar alfals. Només han tret 200 quilos per hectàrea, una novena part dels 1.800 habituals. Reguen del canal d'Urgell i lamenten que a farratge i cereal no s'hi destini ni una gota d'aigua. Els que fan panís diuen que ho tenen clar. Per a salvar els arbres fruiters, la CHE ha assignat 12 hectòmetres cúbics i mig pel canal d'Urgell i 2 pel Segarra-Garrigues. La plataforma del Gran Urgell ha traslladat a la Comissió Europea el neguit de més de pèrdues econòmiques i el conflicte social entre els pagesos. Ha instat a mobilitzar fons per a ajudar-los i a fixar criteris clars de priorització de l'aigua.