El Congrés aprova la llei d'habitatge enmig dels retrets per les competències

El Congrés aprova la Llei de l'Habitatge que el Govern ha pactat amb Esquerra i Bildu. La norma, posa topall al preu dels lloguers. Junts i el PDECAT voten en contra perquè creuen que envaeix competències.

La utilitat de la llei per topar els preus dels lloguers ha compartit protagonisme amb l'intercanvi de retrets entre els partits catalans per si la llei envaeix o no competències. Negociar i cedir és la clau per aconseguir bones mesures d'habitatge, és la resposta d'Esquerra a qui titlla la llei de centralista.

Ho rebat també la CUP, per qui la norma es queda curta, lluny diuen, de la llei catalana d'habitatge suspesa pel TC, Els anticapitalistes la tornaran a portar al Parlament, des d'on el PSC ja els ha dit que sí que ha de generar inseguretat, ja tenen el seu no.