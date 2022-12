Balanç de l'any polític a Catalunya

L'accidentada renovació del Tribunal Constitucional ha estat un dels temes que més ha condicionat l'agenda política aquest 2022. A Catalunya, també ha estat un any intens, amb una tardor marcada per la sortida de Junts per Catalunya del Govern que va deixar Esquerra Republicana governant en minoria. S'ha notat perquè l'executiu ha perdut diverses votacions al Parlament i encara no ha pogut aprovar nous pressupostos.