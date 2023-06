Berga penja el cartell de complet per la Patum

Durant els dies de la Patum alguns comerciants abaixen persianes per poder guadir de la festa. La davallada de l'activitat comercial es compensa amb escreix per la presència de nombrosos visitants que omplen de gom a gom els carrers, els bars, els restaurants i els hotels. Alguns veïns parlen de massificació i el sector hostaler està d'acord que cal buscar la manera de fer la festa sostenible perquè tothom pugui gaudir-la sense molèsties. Durant el cap de setmana els establiments no només s'omplen a Berga sinó a tota la comarca.