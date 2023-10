"Rescatadors" de coloms i rates a Barcelona

A Barcelona hi ha una superpoblació de coloms, prop de 100.000, segons l'ajuntament. Hi ha una entitat que reivindica la dignitat d'aquests animals: es dedica a rescatar els que troben ferits per curar-los i reintroduir-los a la ciutat. L'Agència de Salut Pública recorda que poden ser portadors de malalties i que pot ser perillós manipular-los sense coneixements.