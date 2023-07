El retorn de La Paloma

La Paloma va neixer l'any 1903 al carrer del Tigre de Barcelona. Durant anys va ser el local de moda fins al seu primer tancament durant la guerra civil. Després es va haver de reinventar i es va convertir en una sala polivalent on es feien activitats de tota mena i sessions de ball amb orquestra i punxadors. L'any 2007 la sala va haver de tancar les portes per les denúncies dels veïns, que es queixaven del soroll que patien. Ara, 16 anys després i amb la sala insonoritzada, torna amb la vocació d'esdevenir un espai de diversió per a tothom.