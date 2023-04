Tornen les visites a Sant Miquel del Fai

Els primers visitants ja poden gaudir de l'entorn natural de Sant Miquel del Fai. Han estat al voltant de 6 anys d'obres per posar al dia l'espai natural, sobretot a nivell de seguretat, però també s'ha aprofitat per arreglar l'església i les instal·lacions que són propietat de la Diputació de Barcelona. El parc havia de reobrir el cap de setmana passat, però es va suspendre per alt risc d'incendi. L'aforament, limitat a 200 persones per franja, està gairebé ple fins el mes que ve.