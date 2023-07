Rellotges intel·ligents per detectar arrítmies

Del 30% dels ictus no se sap la causa, però normalment el que hi ha darrere és una arrítmia amagada. Per això és fonamental controlar el cor i trobar-la. En aquest estudi es volia comprovar si aparells com els rellotges intel·ligents es poden fer servir com a complement a l'atenció mèdica. Tot i que només detectaven una de cada 3 arrítmies.