Reclamen millores per a les persones amb autisme

Tenir un assistent personal que els ajudi en les tasques diàries, per ells sovint complicadissimes. És el que reclama la Federació Catalana d'Autisme perquè gairebé la meitat conviu, també, amb ansietat o depressió. Per fomentar l'autonomia de les persones amb autisme en diferents graus, reclamen a la Generalitat que posi en marxa l'anomenat Pla d'Assistència Personal, que jaestà redactat. Els ajudaria, per exemple, a l'hora d'accedir a serveis sanitaris.