Preocupació per la vintena de casos de punxades que s'han registrat a Catalunya. La principal hipòtesi és que es tractaria d'una nova forma de submissió química tot i que, de moment no s'han pogut detectar drogues a les víctimes ni s'ha denunciat cap agressió sexual que hi estigui relacionada. Tot i això, els cossos de seguretat estan en alerta i han reforçat la vigilància als locals d'oci.