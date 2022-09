La reconstrucció a la Bisbal d'Empordà

A les comarques d'Osona i el Solsonès és on han caigut avui les tempestes més fortes encara que no s'han produït danys. En les properes hores encara s'esperen algunes precipitacions localment intenses en alguns punts. I tot mentre intenten recuperar-se alguns dels punts que més han patit durant els darrers dies, com a la Bisbal d'Empordà.

A la Bisbal d'Empordà els mecànics han rebut en dos dies 700 cotxes per reparar. L'acalde alerta que hi ha perill de despreniments de teulades i els alumnes de l'institut no podran començar el curs la setmana vinent