Continuen amb les feines de neteja i reconstrucció a les zones afectades per la DANA

El Govern estudiarà si declara zona catastròfica els municipis afectats per la DANA aquest cap de setmana. A Santa bàrbara, al Montsià, continuen amb les feines de neteja i reconstrucció... i per trobar solucions per als propers aiguats.

Als carrers i establiments del municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, s'afanyen per tornar a la normalitat i per trobar solucions als aiguats. Però en alguns casos caldran dies