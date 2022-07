El traumatòleg català, Ramon Cugat, assegura que el temps de recuperació de les dones esportistes que pateixen un trencament del lligament creuat anterior com la que ha sofert la jugadora del Barça, Alexia Putelles, acostuma a ser més llarg que en el cas dels homes. Cugat assegura que, per norma, acostumen a trigar entre 10 i 11 mesos i no 6 mesos com se sol diagnosticar en el cas dels homes.

El doctor Cugat, especialitzat en lesions de genoll i pioner en operacions d’artroscòpia a Espanya, explica que els terminis per tornar al terreny de joc de les dones són diferents perquè incideixen factors físics i hormonals com la capacitat de generar col·lagen. Un altre dels temes que incideixen en aquest tipus de lesió és el fet de jugar habitualment en camps de gespa artificial o haver de combinar-la amb la gespa natural com acostuma a passar en el futbol femení.