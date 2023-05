La ramaderia extensiva també vol ajudes

Preocupació entre els ramaders que es dediquen al boví intensiu per l'augment del preu del farratge. Lamenten haver quedat fora dels ajuts anunciats per la Generalitat i demanen que se'ls inclogui en el proper paquet. Recorden que ells també s'han vist afectats per l'encariment de costos que amenaça la continuïtat de tot el sector primari.