Els radars dels túnels urbans comencen a multar per controlar la velocitat

Des del maig els radars han detectat 6.000 excessos de velocitat dins dels túnels de Glòries, de la Rovira, el de Badal i els de la ronda de litoral. A partir d'avui ja començaran a multar. També aquest setembre entraran en funcionament 17 radars més dins de la ciutat. Els altres 5 s'instal·laran als punts de més concentració d'accidents., com el carrer Aragó, Gran Via o alguns trams de Diagonal. Els primers mesos avisaran i al gener ja multaran. L'excés de velocitat és una de les principals causes d'accidents a Barcelona. Enguany han mort 18 persones, de les quals 16 eren motoristes. Són 6 víctimes més que en tot l'any passat.