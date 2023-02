Les conseqüències d'un mal diagnòstic

Fa un mes van intervenir la seva filla d'urgència, segons l'informe mèdic, d'una apendicitis aguda. L'operació es va fer després d'una primera visita en cap de setmana en la qual, assegura el pare, no se li va fer una ecografia per falta de professionals i tampoc se la va derivar a cap altre centre. Per això demana que es revisin els protocols. El Consorci Sanitari de Terrassa defensa que l'hospital va actuar correctament.