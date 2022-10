Queda vist per sentència el judici a la Mesa del Parlament

Els acusats han defensat que la llei empara que es pugui parlar d’autodeterminació i la monarquia dins el Parlament. Els 3 membres de la Mesa que han pres la paraula també han recordat que "els serveis judicis no van recomanar aturar la votació" i que, en tot cas, l'ordre del TC va arribar quan ja s’havia suspès el ple.

El fiscal ha exposat que "els acusats pretenen que estan per sobre de l’ordenament judicial i de les resolucions judicials com si es tractessin d’una casta situada per sobre de la resta dels ciutadans". Les acusacions mantenen la petició de fins a 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa.