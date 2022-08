La pujada de l'IPC s'ha fet notar en un increment del que costa menjar fora de casa. 3 de cada 4 bars i restaurants han repercutit al preu del menú l'augment de costos que han patit des de principis d'aquest any. Els marges del sector són molt estrets i els establiment ja no podien absorbir durant més temps l'encariment de productes com l'oli, la farina, la pasta, la carn, els ous o el peix.

L'única esperança és que el refredament del preu de moltes matèries primes, des dels combustibles fins a productes bàsics d'alimentació, que ja s'està fent notar a països d'Àsia i Amèrica arribi a Europa cap a finals d'any.