Puja la inflació: l'oli, el doble de car que fa un any

L'IPC continua pujant per segon mes consecutiu. Se situa en el 2,5% a Catalunya i en el 2,6% a tot l'Estat. Un increment provocat per l'encariment dels carburants... i dels aliments. Tot i que s'han moderat, els preus continuen disparats respecte a fa un any. El que més: l'oli d'oliva, més d'un 52%, seguit del sucre i de l'arròs. A Catalunya omplir la cistella de la compra ens costa un 9,5% més que l'any passat.