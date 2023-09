El PSOE celebra que l'expresident se sumi a la via del diàleg però es manté prudent.

Al negociador de Sumar, Jaume Asens, les paraules de Puigdemont no el van sorprendre. Tampoc al PSOE diu, perquè les peticions són conegudes. Situa l'amnistia com la qüestió central per aconseguir una investidura de Pedro Sánchez i com Puigdemont, parla de moment històric.

Des de l'entorn de Junts, Xavier Trias, creu que Puigdemont fa bé d'acceptar el diàleg amb condicions i situa ara la pressió a la teulada dels socialistes. Des del PSOE reiteren que ara és el torn de Feijóo i que les negociacions no començaran fins passat el seu debat d'investidura. Veuen però una oportunitat pel diàleg en les paraules de Puigdemont.

Que recapacitin, és el que el líder del PP demana als socialistes. Feijóo manté que les condicions de Junts són inacceptables.