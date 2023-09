La proposta d'encaix de Feijóo per Catalunya crea malestar al PP

La petició d'amnistia de Junts continua marcant el debat polític. En les últimes hores, s'hi ha sumat també les paraules de Feijóo de buscar un encaix territorial per Catalunya. Després del malestar que ha causat en alguns sectors del PP que Feijóo parlés d'encaix de Catalunya, avui el líder del PP ha negat problemes interns i ha justificat la seva proposta. La Moncloa considera que els populars no tenen projecte per Catalunya i Pere Aragonès dona aquesta pantalla per superada.