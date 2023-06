L'esport ajuda a combatre addiccions

Cada vegada són més els que creuen que la boxa, més enllà de l'activitat física, serveix per a esbargir-se, per canviar rols, rutines i horaris. Per a persones que són drogodependents pot ser una salvació, tal com demostra el programa que té en marxa l'Associació Benestar i Desenvolupament del qual se n'han beneficiat ja 200 persones.