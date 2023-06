Programa per eliminar el tabac dels domicilis

Ni fumar només al balcó o a la terrassa, ni fer-ho amb la porta tancada. Cap d'aquestes accions evita que les substàncies nocives del tabac s'expandeixin per tota la casa arribant, fins i tot, a les habitacions dels nens. Per eliminar el tabac completament de l'entorn familiar, l'Insitut Català d'Oncologia impulsa el programa 'Llars sense Fum'. Hi participen 400 famílies que que rebran material informatiu i tindran un seguiment telefònic mitjançant un especialista.