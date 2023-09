Programa d'acollida dels micropobles

La Mònica i el John van arribar de Colòmbia fa dos anys i s'han establert a Pujalt, a l'Anoia. Com ells hi ha més de 90 persones refugiades de diferents països en conflicte, que s'han convertit en veïns de 24 petits pobles. L'arribada de migrants als pobles pot ajudar a millorar les comunicacions i els serveis. Les famílies integrades al programa d'acollida Oportunitat 500 han aportat 47 infants i adolescents que han consolidat les escoles d'alguns micropobles. A Catalunya hi ha més de 400 pobles de menys de 1.000 habitants, que apleguen el 3% de la població i més de la meitat del territori.