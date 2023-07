La futura investidura del nou govern comença amb negociacions a foc lent

A Feijóo les portes se li van tancant, però el líder del PP es resisteix a donar-ho tot per perdut. Manté que encara ha de parlar amb el PSOE, un cop recomptat el vot estranger. I avisa Sánchez.

Malgrat les crítiques del PP, el PSOE defensa el diàleg amb els de Puigdemont, sempre, dins la Constitució... mentre els independentistes insisteixen en l'amnistia i el referèndum.

Estan oberts a parlar amb els de Carles Puigdemont però dins d'uns límits. No a l'autodeterminació i no a l'amnistia. Borràs recorda que el 2019 van votar en dues ocasions en contra de Sánchez per no acceptar les serves condicions. No se senten responsable si s'haguessin de repetir les eleccions.

I crida a la unitat d'acció amb Esquerra fins i tot fent grup propi al Congrés.

Justament reivindicant els contactes amb els independentistes com els comuns defensen que Jame Asens sigui el negociador amb Junts, nom no consensuat amb el partit socialista.

Els telèfons just comencen a aixecar-se.. Les negociacions es couran a foc i de forma discreta.