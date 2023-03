Primers conductors multats per l'incompliment del nou límit de velocitat

Més d'una seixantena de vehicles han estat multats aquest cap de setmana per l'incompliment del nou límit de velocitat al tram de l'AP7 entre Martorell i Gelida.



La prova pilot que ha posat en marxa el Servei Català de Trànsit pretén aconseguir una disminució dels sinistres després que el 2022 les morts causades per accidents automobilístics pugessin un 60%. Esperen ampliar el projecte a altres zones del territori i no es descarta baixar encara més el límit de velocitat si no s'assoleix una millora notable.