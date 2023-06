Primera gran calorada de l'any

Les piscines municipals de Lleida estan plenes de gom a gom. Fa una setmana que van encetar la temporada i són un refugi per aguantar la primera glopada forta de calor de l'any. Alguns equipaments de la ciutat com museus i parcs també es transformen aquests dies en refugis climàtics, com ara la Casa dels Gegants. Mentrestant, al litoral barceloní, el remei per espolsar-se de sobre la calor està a les platges, i a les zones forestals s'imposa la prudència pel risc d'incendi, que és molt alt a 18 comarques.