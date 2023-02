El judici a Laura Borràs comença amb un xoc entre les defenses

La presidenta de Junts, Laura Borràs, s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament haver adjudicat a dit, a un amic, 18 contractes quan era directora de la Institució de les lletres Catalanes. En la primera sessió del judici s'ha fet evident el xoc entre les defenses dels tres acusats.

L'advocada de Laura Borràs acusa les altres dues defenses d'entregar a la Fiscalia proves que la incriminen. El TSJC decidirà dimarts si finalment suspèn el judici com reclama argumentant la indefensió en què es troba.

Mentrestant, al carrer unes 400 persones convocades per l’ANC i el Consell per la República s’han concentrat a les portes del TSJC. No hi han anat ni ERC, la CUP, ni Òmnium.