Primer cop que una enquesta dona la victòria a Junts a Barcelona

A poc més de 4 mesos per les eleccions municipals, els partits estan en una precampanya marcada, també, per les enquestes, que avui donen com a guanyador a Barcelona, per primera vegada, a Xavier Trias. Ho diu el sondeig de La Vanguardia, que també recull que Ada Colau i Jaume Collboni es disputarien la segona força i Maragall perdria la meitat de regidors.