Optimisme entre els boletaires

Tot i la sequera d'aquest any, les pluges de finals d'estiu poden salvar la temporada de bolets. Serà bona o fins i tot excel·lent si continuen les precipitacions que fa setmanes que reguen assíduament bona part de la muntanya.

Els micòlegs recorden algunes normes bàsiques i de sentit comú a l'hora de caçar bolets: no se n'ha d'aixafar mai cap, davant del dubte sobre si una varietat determinada és o no comestible és millor no collir-los, i res de tallar-los. El que s'ha de fer és arrencar-los per evitar que s'infecti el miceli, d'on surten elfs fongs.

Els millors llocs per trobar bolets és el secret més ben guardat dels aficionats, però se sap que a hores d'ara ja es poden omplir cistells als boscos del Ripollès, la Cerdanya o el Berguedà.