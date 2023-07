Consells per prevenir situacions de risc dins l'aigua

La platja és un espai inestable on cal extremar les precaucions. Si hi ha socorristes, és convenient preguntar quina és la millor zona pel bany. I si no ens veiem amb cor per sortir de l'aigua, cal demanar ajuda. Compte també amb entrar de sobte a l'aigua després de torrar-nos al sol. I amb infants, tots els ulls son pocs. Màxima prudència a les piscines privades sense socorrista on no es poden deixar joguines flotant per evitar que el menor s'hi vulgui tirar sense supervisió.