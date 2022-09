Sobreviure al preu de l'energia: la meitat de les pimes estan en risc

Són les dades que ha presentat la patronal de la petita i mitjana empresa, que demana mesures urgents. L'augment del preu de les factures ofega molts comerços. Encara que el mercat municipal de Girona obre a les 7, en Joan espera que siguin les 8 per obrir els llums de la parada. Paga el doble de llum que fa un any i els beneficis se li han reduït. Amb uns costos disparats que no poden, diuen, repercutir en els clients.

I no només els perjudica el cost elèctric. El preu del gas ha fet que el 30% de les PIMES hagin hagut, fins i tot, d'aturar la producció. Ho alerta la patronal que reclama la intervenció urgent del mercat energètic. Si no s'actua ja, avisen: la meitat de les pimes catalanes es podrien veure obligades a tancar.