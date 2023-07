PSC i Comuns pressionen Junts per permetre la investidura de Sánchez

El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, diu que intentarà convèncer, amb calma i discreció, que Catalunya ha dit no a un govern de l'extrema dreta. Els Comuns fan la mateixa lectura dels resultats a Catalunya i diuen que Junts té una gran responsabilitat. Puigdemont es va pronunciar ahir amb un llarg comunicat. Aposta també per la discreció i la prudència. I adverteix: no caurà en cap xantatge.