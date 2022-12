Debut català a 'Telepasión' de TVE

Oriol Nolis, Jordi Hurtado, Tània Sarrias, Xavi Martínez o Sílvia Tarragona son algunes de les cares conegudes que es passegen en autobús turístic per la capital catalana mentre versionen el mític 'Love me do' dels Beatles.

L'edició d'enguany de 'Telepasión', presentada per Ana Obregón i Mario Vaquerizo, compta també amb actuacions d'altres professionals de la ràdio i la televisió públiques.