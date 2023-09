RTVE a Cataluna consolida la seva programació en català

RTVE Catalunya consolida la seva programació en català amb noves propostes com una dedicada a la criança dels fills, un de repàs dels darrers 50 anys de la música catalana a través dels nostres arxius i un entretingut espai per millorar el català. A més, des dels estudis a Sant Cugat també s'incrementa la producció de programes que s'emetran per a tot Espanya.