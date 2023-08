Presència de tintoreres a les platges catalanes

Aquest estiu les xarxes van plenes d'imatges de tintoreres a les platges. Però l'apropament de taurons a la costa no és excepcional. Sempre ha passat i continuarà passant mentre hi hagi taurons. Els biòlegs recorden que els taurons mengen peixos, no persones. En cas de trobar-ne un, cal deixar una distància i no molestar-lo. Els socorristes voldrien que hi hagués un protocol per saber com actuar davant la presència de tintoreres a les platges.