Pere Aragonès respon a la ciutadania en el nou espai 'Pregunta al President'

10 joves de 5 entitats juvenils, 10 preguntes i una hora per endavant. Tot plegat lluny de les rodes de premsa o de les sessions al Parlament. Unes preguntes a Pere Aragonès fetes sense un guió previ sobre racisme, tecnologia, addiccions, polítiques de gènere o discriminació. Un format que s'inspira en programes com 'Tinc una pregunta per a vostè' de TVE i que algunes administracions, com l'alemanya o la Unió Europea fa temps que enregistren com a eina de participació ciutadana.