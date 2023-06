El comerç d'animals exòtics es dispara

Incidències com la del diumenge 18 de juny en què els Bombers van haver de rescatar una serp pitó de dalt d'un arbre a Barcelona són cada cop més freqüents. L'animal, que pesa més d'11 quilos, no duia cap xip identificatiu. Ara viu a un centre de recuperació de rèptils de Masquefa on fins i tot li han posat un nom. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquests casos han augmentat un 45% i recorden que saltar-se la normativa sobre possessió de determinades espècies a l'entorn urbà pot comportar fortes sancions.