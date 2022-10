Els pressupostos condicionen les relacions

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya es fan forts en les seves posicions antagòniques. Els d'Aragonès asseguren que han decidit no presentar esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat per responsabilitat, però també per teixir confiances, mentre que els seus exsocis ho veuen com una prova de que els republicans han abandonat les aspiracions independentistes.

Entre tots dos se situen els socialistes, que continuen insistint en la necessitat de tirar endavant els comptes de la Generalitat i s'ofereixen a negociar-los. En canvi, descarten un intervcanvi de cromos per aprovar pressupostos a Madrid, a Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona.