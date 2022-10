La CUP, disposada a negociar els pressupostos

La Generalitat ja treballa per intentar tirar endavant uns pressupostos que serveixin per lluitar contra la inflació. El nou executiu català està lluny de tenir lligats els suports necessaris, tot i que aquest dijous la CUP s’ha obert a negociar els comptes si inclouen propostes socials i nacionals.

Eulàlia Reguant (CUP): “Som davant una legislatura esgotada el govern ha donat una puntada de peu endavant a la pilota, però tot plegat té un recorregut molt curt".

Aquest dijous també hem començat a escoltar els nous consellers. El de Drets Socials, l'exconvergent Carles Campuzano pressiona Junts perquè aprovi els comptes. "Seria molt poc responsable que el grup que va elaborar els pressupostos no els vulgui votar", ha dit Campuzano, tot que si no és possible, assegura que no es pot descartar cap opció, tampoc la de comptar amb els socialistes.

Salvador Illa (PSC) però, ha demanat al Cafè d’Idees a ERC que s'aclareixi. "Nosaltres estem en disposició de seure i enraonar. Xecs en blanc no n'hi ha. Ara em sembla molt greu que l'1 de gener no tinguem pressupostos, en temps i forma a Catalunya".

De moment, al Congrés, el portaveu republicà, Gabriel Rufián, ha alertat Sánchez que no podrà negociar els PGE si continua “la repressió” i les causes pendents del procés”. Rufián ha exigit més mesures fiscals.

El cap de l'oposició parla de manca de viabilitat parlamentària. Ciutadans va un pas més enllà i demana als socialistes que impulsin una moció de censura contra Aragonès a la qual donarien suport. Carlos Carrizosa: “Jo preferiria un partit socialista amb les totes les seves carències que no pas el govern continuador del processisme d'ERC".

Podem emplaça a Aragonès a configurar una majoria progressista que vagi més enllà d'un acord de pressupostos. Lucas Ferro (Podem Catalunya): "O noves majories o un govern atrinxerat en la propaganda".