Polèmica a una de les cales més turístiques de Begur: la d'Aiguablava, on s'han instal·lat hamaques i para-sols que cal pagar per fer-ne ús. Els banyistes es queixen que ocupen massa espai a la sorra. L'Ajuntament defensa que així es pot reservar lloc.

A Aiguablava, a Begur, tothom s'afanya per agafar el seu espai. Hi ha una part que no trepitgen, és la que està acordonada i reservada per les gandules de lloguer.

Altres, es queden i paguen. El lloguer costa de 25 euros a 75 segons les hores i els complements. La plataforma Salvem Begur denuncia que es mercantilitza l'espai natural. L'ajuntament assegura que l'estiu vinent revisarà la licitació, però que la gent ha de saber. El ministeri permet ocupar fins a la meitat de la platja per a serveis. Indica també que cal deixar lliure 6 metres fins a l'aigua, però això no es compleix a Aiguablava.