El 80% de les persones amb Asperger estan a l'atur

L'Ariadna és educadora social i busca feina. Assisteix a un dels pocs cursos d'inserció laboral per a persones amb Asperger que hi ha a Espanya, on s'insisteix en la importància de saber gestionar els conflictes que hi ha al món laboral, que per aquestes persones pot resultar més difícil degut a la seva falta d'habilitats socials i a que perceben l'entorn amb més hostilitat.