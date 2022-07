L'Encarna i la Manoli tenen dificultats per poder pagar el rebut de la llum, també a l'estiu per refrigerar les estances de casa seva. Com tampoc se'l pot permetre el seu veïnat. Tenen ingressos baixos i viuen en blocs poc eficients exposats tot el dia a un sol abrasador. Aquests episodis de calor extrema afecten la salut i fan augmentar la mortalitat. L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama actuacions a les administracions durant aquestes onades de calor.